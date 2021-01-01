Мурманская область. Арктика (16+)01.01.21 15:40
В Туманном жители встретили Новый год с новой фотозоной и праздничными световыми конструкциями
По просьбе жителей Туманного в отдаленном посёлке Кольского района появились новая зона для фото, праздничные световые конструкции и консоли, а также зимняя деревянная детская горка.
Сотрудники подрядной организации установили главный символ праздника и новые элементы на площадке в центре посёлка. Малые архитектурные формы будут радовать местных жителей до конца праздников.
Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, средства для реализации проекта «Новогодняя сказка» в Туманном были выделены из областного бюджета для поддержки местных инициатив в рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды Мурманской области».
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