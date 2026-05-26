В уборке муниципалитетов Мурманской области задействованы 2,5 тысячи рабочих и порядка 300 спецмашин

Важной темой, которую рассмотрели вчера на оперативном совещании, стала уборка муниципальных образований после зимы.

«Работы уже ведутся в летнем режиме. За прошедшую неделю дорожные службы отработали 711 заданий из 722 поставленных – это 98 процентов. Управляющие компании закрыли 593 задания из 723, выполнив план на 82 процента. Прошу профильное министерство уточнить, почему не все работы были выполнены», – сказала заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова.

Сейчас на объектах задействованы 2,5 тысячи рабочих и порядка 300 спецмашин. Только за неделю вывезено свыше 3 тысяч кубометров мусора. Ливневые канализации во дворах очищены практически полностью, на дорогах готовность водоотводов – до 96 процентов.

Надежда Аксенова поручила профильному ведомству держать качество и сроки работ на жёстком контроле.

Отдельно Надежда Аксенова остановилась на участии жителей в проведении весенней уборки. В Мурманской области прошли два формата экологических акций. В апреле и мае – общегородские субботники, объединившие более 12 тысяч северян, а 25 апреля регион масштабно поддержал Всероссийский субботник, на который вышли свыше 8 тысяч человек.

«Напомню, что за личный вклад во Всероссийский субботник жители могли получить бесплатные саженцы цветов, оставив заявку на портале «Наш Север». Сбор заявок завершён. Прошу глав муниципалитетов оперативно отработать списки и обеспечить выдачу саженцев строго до 15 июня», – отметила Надежда Аксенова и поблагодарила каждого жителя за неравнодушие и вклад в преображение городов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/568213/#&gid=1&pid=1