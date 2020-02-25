В Учебном центре Североморска состоялись городские соревнования по вождению автомобиля

Во флотской столице они проводятся ежегодно и приурочены к праздничной дате – Дню защитника Отечества. В этот раз за право обладать «зимним кубком» сражались 29 участников.

Испытания были максимально приближены к экзамену в ГИБДД – юноши сдавали теорию и «площадку». За выполнение каждого задания участник получал балы. Оценивало североморцев жюри, в составе которого были и госавтоинспекторы.

В итоге, лучшим в теории стал Даниил Рябоконь, на «площадке» не было равных Юрию Зайцу, а в общем зачёте победу одержал Станислав Полтавец.