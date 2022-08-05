В учебных корпусах и общежитии техникума в Славянске ДНР украинскими вооружёнными формированиями оборудованы огневые позиции и снайперские точки

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями объектов социальной инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Новой Водолаге Харьковской области в здании лицея №3 (ул. Григория Донца) оборудован опорный пункт ВСУ, а на подступах к образовательному учреждению развернуты блокпосты и огневые точки, при этом эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов не проводилась;

в Славянске Донецкой Народной Республики в учебных корпусах и общежитии техникума (ул. Центральная) украинскими вооружёнными формированиями оборудованы огневые позиции и снайперские точки, а в помещениях учреждения неонацисты удерживают жителей близлежащих домов, фактически используя их в качестве «живого щита»;

в Варваровке Николаевской области в детской музыкальной школе (Одесское шоссе) дислоцируются подразделения территориальной обороны, оборудован склад боеприпасов, подходы к учебному заведению заминированы, но население об этом умышленно не уведомлено.

Подобные действия украинских властей демонстрируют их полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.

Кроме того, в Северске (ул. Ямская) и в Соледаре (ул. Свободы) Донецкой Народной Республики украинские националисты в частных домовладениях оборудовали огневые позиции тяжёлой артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают подразделения российских Вооруженных сил с целью вызова ответного огня. Эти циничные провокации киевские власти в ближайшее время планируют использовать для обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по гражданскому населению с последующим широким освещением в украинских и западных средствах массовой информации».

Фото: https://vk.com/mil