В учебных заведениях Мурманской области проходит акция «Сдай батарейки с «Duracell»

В учебных заведениях региона проводится сбор отработанных батареек в рамках всероссийской акции «Duracell». Всего открыто более 90 пунктов сбора.

В Мурманской области проект организован совместно региональным министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства и ООО «Дюраселл Раша», он продлится до 21 октября.

Участники акции могут собирать отработанные батарейки любых брендов. По итогам акции все собранные батарейки будут вывезены и утилизированы на заводах глубокой переработки батареек. При переработке будут получены железо, цинк и марганец.

Кроме того, в рамках заключенного соглашения с АНО «ЦЭИ «Чистая Арктика» любой житель может принести использованные элементы питания (батарейки) на следующих точках сбора:

- АНО «ЦЭИ «Чистая Арктика»: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 25/26, 5-й этаж (пн-пт с 9.00 до 20.00),

- Центр управления регионом: г. Мурманск, ул. С. Перовской, 5 (пн-пт с 9.00 до 18.00)

- здание Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: г. Мурманск, пр. Кольский, 1, 1-й этаж, контейнер рядом с вахтой (пн-пт с 9.00 до 18.00).

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, контейнеры для сбора батареек установлены также в магазинах:

- «Лента»: г. Мурманск, ул. Шевченко, 34; г. Мурманск, ул. Радищева, 2;

«М-Видео»: г. Мурманск, ул. Ленинградская, 20/3, ТЦ «Волна»; г. Мурманск, просп. Ленина, 32, ТЦ «Мурманск Молл»; г. Мурманск, просп. Кольский, 158/1, ТЦ «Северное Нагорное».

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12821-pamyatka-dlya-uchastnika-rynka-obrasheniya-s-othodami-i-i-ii-klassov-opasnosti/page,6/