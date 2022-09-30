Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?В Мурманской области стартовала гуманитарная акция «Север Помогает» для северян, призванных в рамках мобилизации и участвующих в СВО
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)30.09.22 10:00

В учебных заведениях Мурманской области проходит акция «Сдай батарейки с «Duracell»

В учебных заведениях региона проводится сбор отработанных батареек в рамках всероссийской акции «Duracell». Всего открыто более 90 пунктов сбора.

В Мурманской области проект организован совместно региональным министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства и ООО «Дюраселл Раша», он продлится до 21 октября.

Участники акции могут собирать отработанные батарейки любых брендов. По итогам акции все собранные батарейки будут вывезены и утилизированы на заводах глубокой переработки батареек. При переработке будут получены железо, цинк и марганец.

Кроме того, в рамках заключенного соглашения с АНО «ЦЭИ «Чистая Арктика» любой житель может принести использованные элементы питания (батарейки) на следующих точках сбора:

- АНО «ЦЭИ «Чистая Арктика»: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 25/26, 5-й этаж (пн-пт с 9.00 до 20.00),

- Центр управления регионом: г. Мурманск, ул. С. Перовской, 5 (пн-пт с 9.00 до 18.00)

- здание Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: г. Мурманск, пр. Кольский, 1, 1-й этаж, контейнер рядом с вахтой (пн-пт с 9.00 до 18.00).

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, контейнеры для сбора батареек установлены также в магазинах:

- «Лента»: г. Мурманск, ул. Шевченко, 34; г. Мурманск, ул. Радищева,  2;

«М-Видео»: г. Мурманск, ул. Ленинградская,  20/3, ТЦ «Волна»; г. Мурманск, просп. Ленина, 32, ТЦ «Мурманск Молл»; г. Мурманск, просп. Кольский, 158/1, ТЦ «Северное Нагорное».

 

 

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12821-pamyatka-dlya-uchastnika-rynka-obrasheniya-s-othodami-i-i-ii-klassov-opasnosti/page,6/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Хозяин МКД, или Североморец Сергей Ахтямов – победитель конкурса «Лучший дом. Лучший двор».
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Кандалакша: древняя жемчужина Белого моряМурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Комментарий к новости:УФАС России по Мурманской области в адрес АО «Ситиматик» направило предупреждения о необходимости прекращения нарушения антимонопольного законодательства
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Комментарий к новости:Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
Комментарий к новости:Горсовет Мурманска лишил депутатского мандата Виктора Хабарова, главного редактора газеты «Вечерний Мурманск»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области ещё отмечается сезонное снижение цен на репчатый лук, картофель и яблоки-PRO Валюту (16+)Курс евро обвалился почти на 2,67 рубля, доллар потерял 2,11 рубля-PRO Энергетику (18+)С начала года российские компании из атомной энергетики разместили почти 6000 вакансий-PRO ЖКХ (18+)Хозяин МКД, или Североморец Сергей Ахтямов – победитель конкурса «Лучший дом. Лучший двор».-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко: новый закон усовершенствует деятельность общин коренных малочисленных народов Севера
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика