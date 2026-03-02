В учебных заведениях областного центра проходит чемпионат и первенство Мурманска по лёгкой атлетике

В МАУ ДО СШОР №4 Мурманска стартовали чемпионат и первенство города Мурманска по лёгкой атлетике.

В ходе соревнований молодые люди показывали свои лучшие результаты в классических легкоатлетических дисциплинах: бег с барьерами 60 метров, прыжок в длину, толкание ядра и прыжок в высоту.

По итогам чемпионата планируется сформировать команду Мурманска из сильнейших атлетов с целью их дальнейшей подготовки к межмуниципальным и областным спортивным состязаниям и пополнения спортивного резерва.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31981&page=1