В учебных заведениях областного центра проходит чемпионат и первенство Мурманска по лёгкой атлетике
В МАУ ДО СШОР №4 Мурманска стартовали чемпионат и первенство города Мурманска по лёгкой атлетике.
В ходе соревнований молодые люди показывали свои лучшие результаты в классических легкоатлетических дисциплинах: бег с барьерами 60 метров, прыжок в длину, толкание ядра и прыжок в высоту.
По итогам чемпионата планируется сформировать команду Мурманска из сильнейших атлетов с целью их дальнейшей подготовки к межмуниципальным и областным спортивным состязаниям и пополнения спортивного резерва.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31981&page=1
Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Ист
26.02.26 14:14
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе с укро-бандеро-фашизмом. В почётом карауле во время церемонии открытия мемориального стенда в честь военнослужащих, погибших при выполнен
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
