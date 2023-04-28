В учреждения здравоохранения Мурманской области в 2023 году будет закуплено 126 единиц медицинского оборудования

В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2023 году учреждениями здравоохранения Мурманской области запланировано приобретение 126 единиц медицинского оборудования.

На данный момент поставлено 103 единицы техники в 9 медицинских организаций Мурманской области.

Аппараты УЗИ, офтальмологическое (рефрактометры), лабораторное (анализаторы), стерилизационное, диагностическое и другое оборудование уже введено в эксплуатацию и используется для оказания медицинской помощи.

Новые ультразвуковые сканеры экспертного класса для проведения скрининговых и расширенных исследований имеют высокую степень автоматизации, что упрощает проведение диагностических процедур, повышает точность и скорость исследований.

Портативные ультразвуковые аппараты формата «ноутбук» экспертного класса являются высокоточным диагностическим с богатым функционалом, могут использоваться как в амбулаторном звене (в том числе для проведения исследований на дому), так и в стационаре.

На новых бесконтактных тонометрах можно легко и без дискомфорта для пациента измерить внутриглазное давление, а мягкая воздушная струя обеспечивает максимально точные результаты, которые можно распечатать на встроенном термопринтере или экспортировать в локальную сеть медучреждения.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, современные автоматические рефрактометры оснащены сенсорной панелью и облегченным эргономичным джойстиком. Сочетают в себе самые современные технологии и высокую точность исследований, которую обеспечивает поворотная призма.

Фетальные мониторы матери и плода имеют удобный интерфейс и расширенные возможности мониторирования. Высокая информативность позволяет повысить точность и своевременность диагностики и качество медицинской помощи беременным и роженицам на всех уровнях оказания акушерско-гинекологической помощи.

Фото: https://gov-murman.ru