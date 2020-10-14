В учреждениях и подразделениях УФСИН завершается прививочная кампания против гриппа

В преддверии сезонного подъёма заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в УФСИН России по Мурманской области ежегодно проходит прививочная кампания против гриппа.

Сотрудники УФСИН активно включились в добровольную кампанию по вакцинации, которая проводится силами медицинских работников медчастей учреждений, а также поликлиники регионального УМВД.

Планируется, что иммунизацией будет охвачено более 60% из числа сотрудников.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, вакцинация против возникновения и распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций уже завершена среди осужденных и подследственных, содержащихся в подведомственных учреждениях.

Особое внимание при вакцинации уделялось группам осужденных старше 60 лет, а также тем, кто страдает хроническими соматическими заболеваниями, часто болеющим острыми респираторными вирусными заболеваниями, работникам коммунально-бытовых и пищевых объектов.