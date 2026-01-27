Новый год принёс рекорды «БигВуду» и аэропорту Хибины«Яндекс Такси» возмещает северянам стоимость поездки из зоны аварийных отключений по 28 января включительно
В учреждениях культуры продолжают работать пункты поддержки жителей Мурманска и Североморска

Северяне, которые столкнулись с последствиями аварии на электросетях, могут зарядить телефоны и другие важные гаджеты, набрать питьевой воды, разогреть еду, отдохнуть, поиграть в настольные игры или поучаствовать в творческих занятиях. Сотрудники с радостью расскажут обо всех возможностях площадок.

Адреса в Мурманске:

художественный музей (в часы работы) - ул. Коминтерна, 13;

краеведческий музей (в часы работы) — просп. Ленина, 90.

А ночное время работают следующие площадки:

Детско-юношеская библиотека — ул. Буркова, 30. Здесь в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» круглосуточно работает комната матери и ребёнка;

научная библиотека и ЦСИ «СОПКИ.21А» — ул. Софьи Перовской, 21а;

Дворец культуры и творчества имени С.М. Кирова — ул. Пушкинская, 3.

Адреса в Североморске:

ДК «Строитель» (круглосуточно) – ул. Вице-адмирала Падорина, 9;

Центр досуга молодёжи (круглосуточно) – ул. Душенова, 10а.

 

 

