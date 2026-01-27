В учреждениях культуры продолжают работать пункты поддержки жителей Мурманска и Североморска
Северяне, которые столкнулись с последствиями аварии на электросетях, могут зарядить телефоны и другие важные гаджеты, набрать питьевой воды, разогреть еду, отдохнуть, поиграть в настольные игры или поучаствовать в творческих занятиях. Сотрудники с радостью расскажут обо всех возможностях площадок.
Адреса в Мурманске:
художественный музей (в часы работы) - ул. Коминтерна, 13;
краеведческий музей (в часы работы) — просп. Ленина, 90.
А ночное время работают следующие площадки:
Детско-юношеская библиотека — ул. Буркова, 30. Здесь в пространстве «СОПКИ.СЕМЬЯ» круглосуточно работает комната матери и ребёнка;
научная библиотека и ЦСИ «СОПКИ.21А» — ул. Софьи Перовской, 21а;
Дворец культуры и творчества имени С.М. Кирова — ул. Пушкинская, 3.
Адреса в Североморске:
ДК «Строитель» (круглосуточно) – ул. Вице-адмирала Падорина, 9;
Центр досуга молодёжи (круглосуточно) – ул. Душенова, 10а.
Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457307218%2Fwall-23902826_31915