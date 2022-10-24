В учреждениях культуры проходят мероприятия, посвященные 78-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

В октябре в рамках празднования 78-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье в регионе проходит серия памятных мероприятий.

В течение месяца в областной научной библиотеке можно посетить выставку изданий из фондов «Победный октябрь 1944-го: к 78-й годовщине Петсамо-Киркенесской операции». А 26 октября в залах библиотеки пройдёт мероприятие в рамках цикла «Крылья любви: письма с фронта». Сотрудники областной детско-юношеской библиотеки до конца октября проводят тематические медиарассказы и познавательные часы, на которых расскажут юным северянам о людях, которые своим героизмом и ценой жизни завоевали Победу и о том, в каких сложных условиях солдаты завоевывали Победу на Кольской земле. Кроме того, 30 октября в Никеле и Заполярном специалисты библиотеки проведут концерт, посвященный разгрому немецко-фашистских войск в Заполярья.

В октябре музейная игра «Что мы знаем о войне?» ждёт посетителей Мурманского областного краеведческого музея, а литературная акция «Защитникам Заполярья посвящается» – читателей мурманской областной библиотеки для слепых и слабовидящих. Областная научная библиотека приглашает 27 октября принять участие в квизе «Нам нужна одна Победа». В Мурманском областном художественном музее 25 октября пройдёт поэтический вечер по произведениям Давида Самойлова «Солдат и муза», организованный совместно с Драматическим театром Северного флота.

Тематические мероприятия – исторические часы, квизы и лекции – также проводятся в музеях, библиотеках, домах и Дворцах культуры во всех муниципалитетах Мурманской области.

Подробности о мероприятиях можно уточнить на страницах учреждений культуры.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24854/