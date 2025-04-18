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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.25 10:00

В учреждениях образования и культуры Мурманска продолжается череда мероприятий, посвящённых грядущему 80-летию Великой Победы

В детской библиотеке-филиале на улице Скальной, 13 Мурманска вчера состоялась литературно-музыкальная встреча «Семь победных нот». Школьники послушали знаменитые песни, написанные в годы войны или связанные с военной тематикой, узнали об их истории.

Среди мелодий, прозвучавших на встрече, были всем известные «Священная война», «Журавли», «Тёмная ночь», «На безымянной высоте», «Бери шинель, пошли домой». Ребятам также был показан фрагмент фильма «В бой идут одни старики» с песней «Смуглянка».

Как сообщает администрация города Мурманска, особое внимание организаторы мероприятия уделили песням, непосредственно связанным с Заполярьем, таким как «Прощайте, скалистые горы» и «Вечер на рейде».

Юная аудитория отозвалась на музыку военного лихолетья живо и благодарно. Выяснилось, что многие из нынешних мурманских школьников хорошо знают песни о Великой Отечественной войне и охотно подпевают им.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29779&page=1

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