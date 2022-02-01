В учреждениях регионального Минтрудсоцразвития реализуется комплекс мероприятий по недопущению распространения COVID-19

В рамках проведения противоэпидемических мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 в центрах занятости и организациях социальной защиты населения Мурманской области проводится информационно-разъяснительная работа среди получателей и сотрудников о мерах сохранения здоровья, профилактике и снижении рисков распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в региональном Министерстве труда и социальной защиты.

В центрах социальной поддержки населения заявление, а также подтверждающие документы на меры социальной поддержки могут быть предоставлены лично в режиме предварительной записи с соблюдением санитарных норм в центры социальной поддержки населения или МФЦ, а также без личного участия в электронном виде – через портал государственных услуг или посредством почтовой связи. Организована работа справочных телефонов по вопросам предоставления мер социальной поддержки. За оказанием услуг в сфере занятости граждане направляют заявления через Единую цифровую платформу «Работа в России».

«В организациях социального обслуживания реализуется комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, – подчеркнули в министерстве. – В частности, введен запрет на посещение стационарных организаций третьими лицами, разработаны планы санитарно-противоэпидемических мероприятий, дважды в день осуществляется наблюдение за состоянием здоровья сотрудников и получателей социальных услуг с измерением температуры тела, организованы «входные фильтры» и масочный режим, проводится регулярное обеззараживание воздуха с помощью бактерицидных установок и проветривание помещений».

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в 2021 году учреждения, подведомственные Минтрудсоцразвития Мурманской области, за счёт средств областного бюджета провели закупку облучателей и рециркуляторов на общую сумму 14,7 млн рублей.

«Все организации в достаточном количестве оснащены приборами для измерения температуры тела, масками, дезсредствами, – сообщили в министерстве. – В рамках прививочной кампании вакцинировано 97% от общего числа сотрудников учреждений и 96% от общего числа получателей социальных услуг в стационарной форме (за исключением лиц, имеющих медицинские противопоказания к иммунизации), ревакцинировано, соответственно, 9,4% и 23%».