Мурманская область. Арктика (16+)04.03.20 10:45
В учреждениях социального обслуживания населения Мурманской области стартовал проект «Весна добра. Весна здоровья»
В Мурманской области стартовал проект «Весна добра. Весна здоровья».
На протяжении трёх месяцев в региональных учреждениях социального обслуживания населения пройдут мероприятия, пропагандирующие активный образ жизни. При этом акцент будет сделан на занятия на свежем воздухе. Будут организованы спортивные и познавательные программы, культурно-оздоровительные прогулки, интерактивные лекции на тему здорового образа жизни и физической культуры, конкурсы и эстафеты.
В конце мая проект «Весна добра. Весна здоровья» завершится масштабным флешмобом, сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области.
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Vjhtvfy
03.03.20 11:57
Не люблю слово "наша"! Это уже было в моей жизни, когда всё наше предали те, кто его больше всего говорил.
Педро
29.02.20 11:42
Руки оторвать, кто рисовал тропу здоровья из деревяшек. Там наверное тоже скамейки по 700 косарей будут!
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