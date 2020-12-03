В учреждениях соцобслуживания региона стартовала акция «Онлайн-театр»

В учреждениях социального обслуживания Мурманской области апробируют новые сервисы дистанционных услуг для детей с инвалидностью и детей, находящихся в социально опасном положении.

В рамках проекта уже стартовала акция «Онлайн-театр». В качестве волонтера в ней участвует актер драматического театра Краснознаменного Северного флота Андрей Бобров.

Воспитанники соцучреждений смогут увидеть записи всеми любимых сказок Пушкина в исполнении знаменитого актера. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке» уже доступны по ссылке.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, далее в ходе проекта актеры, деятели культуры и волонтёры вместе с детьми и родителями создадут серию мини-постановок, исполнят сказки и стихи. Проект направлен на улучшение эмоциональной саморегуляции, развитие творческого и коммуникативного потенциала воспитанников.