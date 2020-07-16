Мурманская область. Арктика (16+)16.07.20 11:30
В учреждениях уголовно-исполнительной системы Мурманской области проходит чемпионат по шахматам среди осуждённых
Соревнование проводятся во всех колониях региона в преддверии Международного дня шахмат, который отмечается 20 июля.
На участие в турнирах заявились 137 любителей этой интеллектуальной спортивной игры. Все они являются членами шахматных клубов, которые действуют во всех исправительных учреждениях Мурманской области.
Соревнования проходят по круговой системе, возможные спорные моменты за шахматной доской решаются компетентными арбитрами.
Турниры продлятся до конца недели. Победителей и призёров чемпионата в каждом учреждении официально поздравят грамотами в Международный день шахмат.
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