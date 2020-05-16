В учреждениях уголовно-исполнительной системы Мурманской области проводится обязательная геномная регистрация осуждённых

Данная процедура проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.12.2008 № 242-ФЗ «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 11.10.2011 № 828 «Об утверждении Положения о порядке проведения обязательной государственной геномной регистрации лиц, осуждённых и отбывающих наказание в виде лишения свободы».

В каждом исправительном учреждении Мурманской области действуют специальные комиссии по проведению геномной регистрации осужденных, в состав которых входят медицинские работники, сотрудники оперативных и воспитательных служб, отделов специального учета.

Обязательной регистрации подлежат осуждённые, отбывающие наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

В настоящее время в учреждениях УИС Мурманской области содержится более 2000 осуждённых, прошедших процедуру геномной регистрации.

В первоочередном порядке данная процедура проводится в отношении лиц, которым в скором времени предстоит освобождение из мест лишения свободы. В 1 квартале 2020 года процедуру ОГГР прошли более 100 осуждённых.

На основании информации, полученной в ходе государственной геномной регистрации, формируется федеральная база данных. Она используется для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также выявления и установления лиц, их совершивших, а также розыска лиц, пропавших без вести.