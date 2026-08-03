В УФСИН России по Мурманской области подвели итоги деятельности за первое полугодие 2026 год

В заседании коллегии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который отметил стабильную работу учреждений и выделил ключевые направления взаимодействия региональной власти с пенитенциарной системой.

Начальник УФСИН России по Мурманской области Сергей Бондарь доложил о взаимодействии с фондом «Защитники Отечества».

«На базе Мурманского филиала фонда мы проводим совместные ярмарки образовательных услуг. Помогаем ветеранам СВО с трудоустройством, консультируем по юридическим вопросам, координируем эту работу», — отметил Сергей Бондарь.

Сотрудники управления обратились к губернатору с рядом вопросов. Речь шла о возможном обновлении спортивного зала для занятий курсантов профильного класса, о строительстве жилья и обеспечении условиями «Арктической ипотеки», а также о развитии молодёжных пространств «СОПКИ».

Выступая перед участниками коллегии, глава региона поблагодарил личный состав УФСИН за надёжное обеспечение правопорядка и стабильности в заполярных учреждениях, что в сегодняшней оперативной обстановке имеет особое значение.

«В условиях повышенных требований к безопасности вы ежедневно решаете задачи, от которых напрямую зависит спокойствие жителей Мурманской области. Ваша работа по охране режимных объектов, профилактике нарушений и взаимодействию с силовыми структурами — это реальный вклад в общую систему региональной безопасности. Мы это ценим и видим», — подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что сотрудники управления успешно справляются с возложенными обязанностями, а вопросы защиты прав осуждённых, социальной адаптации и трудовой занятости остаются в числе приоритетов совместной работы с правительством региона.

В свою очередь сотрудники УФСИН поблагодарили губернатора за содействие в работе исправительных центров и привлечении осуждённых к труду, а также отметили позитивные изменения в регионе — Кольское Заполярье преображается, развивается инфраструктура, что создаёт благоприятные условия для работы и жизни.

Кроме того, губернатор Андрей Чибис поручил профильным министерствам проработать возможность дополнительного оснащения оргтехникой регионального УФСИН. В начале года в ведомство уже передали 6 компьютеров.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/572031/#&gid=1&pid=47