В УФССП России по Мурманской области подвели итоги первого этапа Всероссийского конкурса «Лучший по профессии»
Сотрудники органа принудительного исполнения всего региона боролись за право быть лучшими. Все участники успешно прошли тестирование по профильным направлениям деятельности ФССП России, а судебные приставы по ОУПДС, помимо теоретических знаний, показали достойный уровень физической подготовки и владения огнестрельным оружием.
В этом году по итогам проведения конкурсных мероприятий победителем первого этапа на звание «Лучший судебный пристав - исполнитель» признана лейтенант внутренней службы Ткаченко Марина Викторовна - судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов Первомайского округа г. Мурманска.
В номинации на звание «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов» победителем стал старший сержант внутренней службы Бобриков Артём Андреевич - младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов специализированного отделения по обеспечению установленного порядка деятельности судов Мурманского областного и арбитражного судов.
По направлению организации дознания лучшим признан майор внутренней службы Муженко Дмитрий Сергеевич - дознаватель отделения судебных пристав г. Кандалакши.
В номинации на звание «Лучший судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск» стал лейтенант внутренней службы Сергеев Сергей Олегович - судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, отделения судебных приставов г. Кандалакши.
Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.