В УФССП России по Мурманской области состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню России

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области состоялось торжественное собрание, посвящённое празднованию Дня России, в котором приняли участие сотрудники аппарата и структурных подразделений управления.

Открывая собрание, врио главного судебного пристава Мурманской области подполковник внутренней службы Валерий Берняцкий отметил: «День России по праву называют одним из самых значимых государственных праздников, который объединяет всех, кто гордится героическим прошлым нашей Родины, с уверенностью смотрит в её будущее и ответственно строит её настоящее».

Лучшим сотрудникам органа принудительного исполнения и работникам управления в торжественной обстановке были вручены ведомственные награды. За безупречную службу, инициативу, усердие и высокие достижения в служебной деятельности более 100 сотрудников были отмечены медалями «За службу» I, II и III степени.

В завершении торжественного собрания врио руководителя управления Валерий Берняцкий поздравил коллег с Днём России и пожелал новых профессиональных достижений, успехов в добрых делах и начинаниях на благо нашей Родины.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.