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Мурманская область. Арктика (16+)31.12.20 10:30

В уходящем году на нефтяном рынке наблюдалась небывалая волатильность

Мировые цены на нефть слабо снижаются в четверг утром, свидетельствуют данные торгов. С начала года котировки упали на 20% на фоне пандемии коронавируса, несколько восстановившись к концу года на «вакцинном» оптимизме. «Конец года выдался тихим, но слабый доллар помогает дать рынкам опору», — цитирует агентство «Рейтер» старшего стратега по мировым рынкам «Axi» Стивена Иннеса.

Индекс доллара к основным мировым валютам находится у минимальной отметки с апреля 2018 года. Дешевый доллар поддерживает спрос на нефть, делая сырьё дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

В уходящем году на нефтяном рынке наблюдалась небывалая волатильность из-за пандемии коронавируса, падения мировой экономики и опасений за спрос.

Худшим месяцем для нефти стал март, когда котировки WTI и Brent упали более чем на 50% — примерно с 44 и 49 долларов до 21 и 23 долларов соответственно. При этом март стал третьим подряд месяцем падения стоимости сырья. В начале года нефть стоила более 60 долларов за баррель.

В марте обвал нефтяных котировок начался после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса с 1 апреля были сняты.

В течение года странам альянса удалось заключить новое соглашение, которое учитывает влияние второй волны пандемии. Согласно новым договоренностям, в январе 2021 года добыча ОПЕК+ вырастет на 500 тысяч баррелей в сутки, а общее сокращение составит 7,2 миллиона баррелей.

Весной и летом цены на WTI и Brent частично восстановились — до 43 и 45 долларов соответственно. В сентябре и октябре котировки вновь пошли вниз на второй волне пандемии. При этом уже в ноябре новости о разработке вакцины, её одобрении для использования в разных странах и начале вакцинации смогли поддержать стоимость нефти, — в ноябре нефть подорожала на 27%, а с начала декабря рост составляет примерно 7-8%.

Курс доллара почти не меняется к другим мировым валютам в последнюю торговую сессию 2020 года, следует из данных торгов. С начала года доллар потерял 7% стоимости, обновив минимум с апреля 2018 года на ожиданиях восстановления мировой экономики и росте рисковых настроений на рынках.

По состоянию на 8.29 мск курс евро к доллару снижался до 1,2293 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,2295 доллара. Курс доллара к иене опускался до 103,13 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 103,17 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,05%, до 89,64 пункта, оставаясь на минимальных уровнях с апреля 2018 года. С начала года индекс доллара опустился на 7% (примерно с 96,5 пункта).

 

 

 

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