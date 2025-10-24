В Умбе появились новые арт-объекты

На улицах Умбы появились фигурки козуль – традиционного поморского талисмана. Арт-объекты установлены в рамках культурного проекта «Лаборатория сказок Серебряного ожерелья России», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Всего в Умбе появятся 7 фигурок козуль: три объекта сделаны сейчас, оставшиеся появятся весной после таяния снега. Места для установки фигурок выбраны таким образом, чтобы получился удобный пешеходный туристический маршрут.

Поморская козуля – оберег Терского берега. Это древнее обрядовое печенье, известное с XII века, – аллегорический образ счастья, любви, здоровья и удачи. Козули раньше пекли на Рождество. Поморы верили, что простая хлебная фигурка оберегает их от злых сил, поэтому хозяйки оставляли козуль в доме, чтобы счастье не покинуло их семью. На улицах Умбы уже появились олень венчальный, свадебный (символ любви, брака), олень «воин» или «защитник» (оберегает семью от недобрых людей и неприятностей), а также олень солнечный (символ душевного тепла, радости, приносящий в дом счастье).

Команда проекта «Лаборатория сказок Серебряного ожерелья России» помогает малым территориям раскрывать их туристический потенциал через создание новых достопримечательностей и маршрутов. Главная идея – извлечь новые ресурсы из истории, культуры, традиций, сохраненных в волшебных сказках разных народов.

Как сообщает региональный комитет по туризму, в Мурманской области в рамках проекта будут установлены фигурки козуль в Умбе и деревянные скамейки в виде ягод морошки в Ловозере. Кроме того, отрисованы две сказки (саамская и поморская) и комикс по современной поморской сказке «Горе-рыбак» (автор – коренная поморка родом из Чаваньги, сотрудник музея терских поморов в Умбе Светлана Мудреченко).

Региональный куратор проекта «Лаборатория сказок Серебряного ожерелья России» – Центр поддержки и развития культурных проектов «Креативный класс».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555785/#&gid=1&pid=3