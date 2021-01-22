В Умбе продолжается строительство цеха по переработке водных биоресурсов

В Терском районе продолжается возведение цеха по переработке водных биоресурсов. Ход работ во время рабочей поездки в Умбу проконтролировал заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.

Рыбоперерабатывающий завод «Терский берег» – новый инвестиционный проект, учредителями которого являются АО «Корпорация развития Мурманской области» и частные партнеры. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – первый квартал 2021 года. Предприятие сможет перерабатывать водные биоресурсы, добытые в прибрежной зоне Белого моря. Суммарная производительность составит 130 тонн готовой продукции в год. Планируется выпускать сельдь пряного посола в индивидуальной упаковке, сельдь мороженую в брикетах и охлажденную, мороженую горбушу.

Как отметил Дмитрий Филиппов, в результате реализации инвестпроекта исторические пользователи рыбодобывающей отрасли Терского района, участвующие в долевой собственности на объект, получат возможность участвовать в конкурсе на предоставление рыбопромысловых участков в 2021 году.

«Таким образом, сохранится уровень занятости населения района, а также будут созданы семь новых рабочих мест, увеличатся объемы введенных мощностей, объемы добычи, переработки и производства продукции рыбохозяйственного комплекса с высокой добавленной стоимостью», – подчеркнул вице-губернатор.