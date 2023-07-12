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Мурманская область. Арктика (16+)12.07.23 10:45

В Умбе прошла экологическая акция «Берег горбуши»

Волонтёры Мурманской области провели в Умбе экомероприятие, призванное привлечь внимание рыбаков к проблемам, связанным с выловом идущей на нерест горбуши.

В селе Умба, на берегу одноименной реки, волонтёры раздали любителям рыбалки мешки для мусора и рассказали о необходимости ликвидации отходов улова. Рыбаки получили листовки с правилами ответственного рыболовства и картой размещения площадок ТБО. Кроме этого, аналогичная информация была размещена на щитах, установленных в непосредственной близости от мест лова. Главная цель акции – привлечь внимание к проблеме безответственного лова и показать пути её решения не только для Мурманской области, но и всей России.

«Идея провести акцию «Берег горбуши» родилась в марте на форуме «Чистая страна», когда мы обсуждали развитие молодёжного и корпоративного волонтёрства в Мурманской области. И вот, в июле, экологический десант высадился на берегу реки Умба, чтобы напомнить рыбакам правила ответственного поведения на природе», – рассказал Николай Доронин, председатель правления Проектного офиса развития Арктики (ПОРА), первый заместитель председателя комиссии общественной палаты России по экологии и устойчивому развитию.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Умба – река бассейна Белого моря, которая берёт начало из озера Умбозеро и впадает в Кандалакшский залив. Она по праву считается одной из лучших рек для ловли лосося, поэтому каждый сезон горбуши здесь собираются любители рыбалки со всей страны. К сожалению, вылов не всегда происходит ответственно. Рыболовы едут в основном за лососевой икрой. Некоторые добытчики разделывают горбушу непосредственно на берегу, а отходы сбрасывают на месте стоянки, несмотря на наличие специально оборудованных площадок ТБО в посёлке. В худшем случае такое поведение может привести к заражению почвы и воды.

«Сегодня наша миссия – поддержать акцию Проектного офиса развития Арктики и рассказать рыбакам об осознанном отношении. Мы видим, что здесь много людей со всей страны, и кто-то даже не задумывается, что, оставляя голову горбуши на берегу, он может навредить хрупкой северной природе», – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Организаторы акции – Проектный офис развития Арктики, Общественная палата Мурманской области, Всероссийское общество охраны природы, Единый волонтёрский центр Мурманской области, АНО «Чистая Арктика». Также поддержали акцию сотрудники регионального министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.

«Горбуша идёт, но далеко не в тех объёмах, на которые рассчитывали рыбаки. На развитие, рост и её количество влияют много факторов, эти вопросы пока недостаточно изучены учёными. Этот сезон пока не радует уловом любителей рыбалки, но надеемся, что если рыба все-таки пойдёт – они не забудут про то, что берег должен оставаться таким же чистым, каким он был до приезда сюда гостей», – отметил первый заместитель министра природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Носарев.

Кроме того, в экологической акции «Берег горбуши» приняли участие местные жители, а также общественные инспекторы Росприроднадзора, прошедшие обучение по программе «Арктический волонтёр».

«Мурманская область – территория с совершенно потрясающей и в то же время очень хрупкой природой. Важно, чтобы к ней относились бережно и местные жители, и приезжие рыбаки», – добавила Юлия Величко, руководитель Мурманского отделения Всероссийского общества охраны природы, член Общественной палаты Мурманской области.

Также волонтёры напомнили рыбакам о необходимости соблюдения режима водоохраной зоны и о запрете разводить костры в лесах.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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