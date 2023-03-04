В Умбе провели благотворительный концерт в поддержку СВО и вручили Орден Красной Звезды семье ветерана Великой Отечественной войны

Мероприятие состоялось в рамках акции «Север помогает».

В Доме культуры г.п. Умба на большой сцене состоялся благотворительный концерт «России верные сыны».

Жители Терского района встречали аплодисментами всех участников концертной программы. В холе Дома культуры были организованы: благотворительная ярмарка, полевая почта (напиши письмо солдату) и мастер-класс по изготовлению конвертов.

Все собранные средства будут переданы в поддержку военнослужащих 80-й Арктической мотострелковой бригады.

В ходе проведения концертной программы секретарём местного отделения партии «Единая Россия» Рамилей Хайруллиной был передан Орден Красной Звезды семье Сергея Иосифовича Елесеева, который в годы Великой Отечественной войны был капитаном мотобота «Нарком».

«Несколько лет назад семья Елисеева на сайте «Подвиг народа» узнала, что их дедушка - ветеран Великой Отечественной войны в 1945 году был награждён Орденом Красной Звезды. 78 лет награда искала своего героя и наконец-то нашла», - рассказала Рамиля Хайруллина.

Фото: https://murmansk.er.ru/activity/news/v-umbe-proveli-blagotvoritelnyj-koncert-v-podderzhku-svo-i-vruchili-orden-krasnoj-zvezdy-seme-veterana-vov