В Умбе пройдёт экологическая акция «Берег горбуши»

7 июля в Умбе высадится экологический десант, который проведёт акцию «Берег горбуши».

В реках Кольского полуострова промысел горбуши в этом году будет осуществляться с конца июня по конец августа. Однако, вылов горбуши не всегда происходит ответственно. Некоторые разделывают рыбу на берегу, там же сбрасывая отходы, несмотря на наличие специально оборудованных площадок.

Акция поможет привлечь внимание к проблеме и покажет пути её решения для региона, продемонстрирует ответственное отношение к решению остросоциальной экологической проблемы и, конечно же, поможет снизить количество несанкционированных свалок отходов рыболовства.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, рыболовам на месте будут предложены мешки для складирования биоотходов, листовки с правилами ответственного рыболовства и картой размещения площадок, а также вся нужная информация будет размещена на информационных щитах, установленных по берегам в непосредственном месте лова.

Организаторами акции выступают Проектный офис развития Арктики, Общественная палата Мурманской области, Всероссийское общество охраны природы, АНО «Чистая Арктика», Единый волонтёрский центр Мурманской области, при поддержке регионального министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.

В мероприятии также примут участие жители посёлка, местная администрация и общественные инспекторы Росприроднадзора, прошедшие обучение по программе Проектного офиса развития Арктики «Арктический волонтёр».