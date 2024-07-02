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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.24 08:45

В Умбе пройдёт юбилейный Межрегиональный фестиваль фольклора «Беломорье»

В июле в Мурманской области запланировано проведение свыше 650 культурных мероприятий. Ключевым событием станет Межрегиональный фестиваль фольклора «Беломорье», который в этом году отмечает полувековой юбилей и проводится в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить».

«Среди всех событий я бы хотел отметить Межрегиональный фестиваль фольклора «Беломорье», который в этом году отмечает 50-летний юбилей. Первый фестиваль прошёл в далеком 1974 году. Мы его перезагрузили – сделали более увлекательным и интересным», – рассказал вчера губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в региональном правительстве.

Фестиваль стартует 5 июля, в Кандалакше. В этот день пройдут мероприятия просветительского проекта «В северной сторонке» областного Дворца культуры имени Кирова. Цикл мастер-классов и профессиональных лекций в этом году поддержан грантом Российского фонда культуры.

Основные мероприятия «Беломорья» пройдут 6 и 7 июля в Умбе. В программу события включены традиционное шествие творческих коллективов, гастрономические угощения, ярмарка мастеров и другие площадки. Нововведением этого года станут лекции о традициях народов Севера и мастер-классы народных умельцев, которые вызывают большой интерес у гостей фестиваля.

Подробнее о фестивале «Беломорье» и других событиях второго месяца этого лета рассказала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Одной из площадок фестиваля «Беломорье» станет форум семейных сообществ «Родные-Любимые», организованный региональным «Движением Первых» Мурманской области. Семьи участников движения съедутся в Умбу, чтобы активно провести свободное время вместе, принять участие в играх и квестах, попробовать свои силы на фестивальных площадках. Также будет работать шатёр «Движения Первых», где можно будет узнать подробнее о работе организации.

Ещё одним важным мероприятием в рамках фестиваля станет торжественная церемония вручения наград семьям, прожившим в браке более 25 лет, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Партнёром в проведении является Министерство труда и социального развития Мурманской области. На торжественной церемонии будут чествовать 47 супружеских пар, в том числе 20 «золотых».

Для юных гостей «Беломорья» будет работать школа этноблогера под руководством популярного медийщика из Республики Коми Генриха Немчинова. Юные гости фестиваля погрузятся в мир, где традиции и современные технологии переплетаются, создавая уникальные истории и культурные проекты, пройдут тренинг «Как превратить Родину в узнаваемый бренд», узнают, как из любого события или предмета можно сделать интересный инфоповод для блога. Ребятам предстоит самостоятельно снять за сутки свой мини-этноблог на телефон.

По традиции оба фестивальных дня будут завершаться концертами лучших народных и фолк-исполнителей страны. Гостями юбилейного «Беломорья» станут гость федеральных телепрограмм, московский баянист Валерий Сёмин, коллективы из Санкт-Петербурга «Парни Саб Ложки» и «POLE», столичная группа «VETKAFOLK», а также популярный в Рунете гармонист Владимир Трошев из Сыктывкара

«В этом году вниманию гостей предстанут две новые тематические инсталляции: «В большой семье лавка не пуста» от Сергея Волова – мастера из карельской Сортавалы и участника Межрегионального праздника плотницкого искусства, а также «Семейное Дерево» от мурманского кузнеца Максима Прожеварова. 7 июля в преддверии празднования Дня семьи любви и верности оба арт-объекта будут торжественно установлены на берегу залива Белого моря», – рассказала министр культуры.

Глава профильного ведомства также рассказала, что в июле продолжается культурная акция «На Севере – лето». В числе запланированных летних активностей: читальные залы под открытым небом, уличные пленэры и оригинальные пешеходные экскурсии.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, параллельно продолжается работа учреждений культуры с группами ребят из летних детских лагерей на базе образовательных организаций Мурманской области – запланировано свыше 300 мероприятий для более чем 6000 юных жителей Мурманской области.

Сотни активностей в этом году ждут северян всех возрастов в рамках Дня семьи, любви и верности – праздника, который отмечается по всей стране 8 июля. Это праздничные концерты и игровые программы для всей семьи, которые пройдут на центральных площадях, в парках и скверах, а также викторины, выставки, конкурсы и квесты.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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