В Умбе пройдут фестиваль «Серебро» и Поморская гребная регатаЖителей и гостей Мурманской области приглашают на праздничную ярмарку в честь Дня рыбака
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)11.07.25 18:30

В Умбе пройдут фестиваль «Серебро» и Поморская гребная регата

12 июля в Умбе стартует фестиваль «Серебро» и Поморская гребная регата. Масштабный праздник народных традиций и спорта соберёт жителей и гостей региона на поляне регаты в Малой Пирь-губе.

В программе Поморской гребной регаты — соревнования на лодках в номинациях: карбасы, подъездки, женские гонки, эстафета и гонки на стеклопластиковых лодках. Регистрация участников пройдет с 13.00 до 14.30, официальный старт регаты запланирован на 15.20.

Фестиваль «Серебро» предложит зрителям насыщенную культурную программу: концерт, работу интерактивных площадок, мастер-классы, викторины, лотереи и праздничные игры. Более 50 народных умельцев региона представят свои работы на «Ярмарке мастеров». Центральным гастрономическим событием станет «рыба по-поморски» — символ кулинарного наследия побережья.

В рамках фестиваля пройдёт кулинарный конкурс семейных рецептов «Не красна изба углами, а красна пирогами». Его цель — сохранение и популяризация традиционных поморских семейных рецептов. Финал и награждение победителей состоятся на главной сцене праздника.

Кроме того, медалями «За любовь и верность» будут награждены семьи, которые прославились крепкими семейными устоями.

Гостям фестиваля предложат поучаствовать в соревнованиях по чистке рыбы, посетить рыбный аукцион, а также присоединиться к празднику красок «Северное сияние». Для юных северян и семей будут работать специальные игровые зоны и площадки, организованные «Движением первых», музеями и учреждениями культуры Умбы.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область вошла в рейтинг регионов с самым большим спросом на судостроителей и ремонтников в 2025 году
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Дарья
03.07.25 12:03
Добрый день. Почему не могу пройти регистрацию, гражданский персонал? *** Дарья, вопрос несколько непонятный. "Личный кабинет военнослужащего" на сайте Минобороны предназначен только для военнослужа
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Анна
02.07.25 20:40
Здравствуйте! Благодарю за ответ. Простите, не обратила внимания на дату публикации. Конечно, интересует 2025 год. И конкретно, проведение торжественных мероприятий 27 июля. Но возможно, еще рано зад
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
Анна
01.07.25 22:43
Здравствуйте! Уточните пожалуйста, праздник состоится 26 июля (так написано в тексте) или все же 27 июля? *** Вы задаёте вопрос о Дне ВМФ России под сообщением за 2015 год, а сейчас 2025 год. В этом
Комментарий к новости:Утверждён сценарий Дня ВМФ в Североморске
-Правовая консультация (18+)Меры поддержки Отделения Социального фонда по Мурманской области получают более 15320 семей нашего региона
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире09:30«Дудочка крысолова». Художественный фильм, 1-4 серия (16+)12:45Сергей Бобунец и Смысловые Галлюцинации. Концерт «25 лет. Всё в порядке» '2014 (16+)14:05Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: объёма накоплений россиян хватит в среднем на 4 месяца без зарплаты. У 4 из 10 нет сбережений-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 38 копеек, доллар потерял почти 2 копейки-PRO Энергетику (18+)АО «Росатом Энергосбыт» подтвердило свою неизменную приверженность стратегическому партнёрству с правительством Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 14 июля-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)С 1 сентября 2026 года представители коренных малочисленных народов смогут вести традиционное рыболовство без подачи заявлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»