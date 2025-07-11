В Умбе пройдут фестиваль «Серебро» и Поморская гребная регата

12 июля в Умбе стартует фестиваль «Серебро» и Поморская гребная регата. Масштабный праздник народных традиций и спорта соберёт жителей и гостей региона на поляне регаты в Малой Пирь-губе.

В программе Поморской гребной регаты — соревнования на лодках в номинациях: карбасы, подъездки, женские гонки, эстафета и гонки на стеклопластиковых лодках. Регистрация участников пройдет с 13.00 до 14.30, официальный старт регаты запланирован на 15.20.

Фестиваль «Серебро» предложит зрителям насыщенную культурную программу: концерт, работу интерактивных площадок, мастер-классы, викторины, лотереи и праздничные игры. Более 50 народных умельцев региона представят свои работы на «Ярмарке мастеров». Центральным гастрономическим событием станет «рыба по-поморски» — символ кулинарного наследия побережья.

В рамках фестиваля пройдёт кулинарный конкурс семейных рецептов «Не красна изба углами, а красна пирогами». Его цель — сохранение и популяризация традиционных поморских семейных рецептов. Финал и награждение победителей состоятся на главной сцене праздника.

Кроме того, медалями «За любовь и верность» будут награждены семьи, которые прославились крепкими семейными устоями.

Гостям фестиваля предложат поучаствовать в соревнованиях по чистке рыбы, посетить рыбный аукцион, а также присоединиться к празднику красок «Северное сияние». Для юных северян и семей будут работать специальные игровые зоны и площадки, организованные «Движением первых», музеями и учреждениями культуры Умбы.