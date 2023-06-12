В Умбе состоялся праздник поморской калитки

Гастрономический фестиваль дал старт поддержанному Президентским фондом культурных инициатив и Министерством внутренней политики Мурманской области проекту «Поморская рассыпуха». Его цель –сохранение и популяризация культуры и традиций русского Севера.

На площади перед Домом культуры Умбы гостей праздника встречал душистый запах поморской калитки и аромат северного чая, рекой лились задушевные песни творческих коллектив поселка и других городов Кольского Заполярья, работали ярмарка мастеров, детские игровые площадки и фотозоны. 25 мастериц угощали пришедших на праздник фирменными калитками с картофелем и грибами, пшеном и северными ягодами. Секретами приготовления поморского лакомства мастерицы поделились на мастер-классах.

«Мы гордимся своей историей и культурой, гордимся людьми, которые хранят традиции русского Севера», – отметила на открытии праздника глава администрации Терского района Наталия Самойленко.

Большой проект по популяризации поморской культуры «Поморская рассыпуха» поддержали Президентский фонд культурных инициатив и Министерство по внутренней политике Мурманской области. Праздник поморской калитки открыл яркий цикл мероприятий, который пройдет летом на Терском берегу, рассказала автор проекта «Поморская рассыпуха», глава поселка Умба Рамиля Хайруллина.

«Это проект о сохранении культуры, о ремеслах, о традициях, о нашем поморском культурном коде. Сегодня мы собрали мастериц, которые делятся своим опытом по изготовлению поморских калиток, мастериц, которые первый раз попробовали себя в этом, мастериц, которые в прошлом году приняли участие в мастер-классах. Это и есть наша культура, и она будет жить, а мы будем делать все, чтобы в нашем посёлке проходили такие яркие мероприятия, ведь Умба – наш общий дом», – отметила Рамиля Хайруллина.

«Поморская рассыпуха» продолжится 8 июля фестивалем «Серебро», в рамках которого состоятся Поморская гребная регата, гастрономическая ярмарка «Четверг – рыбный день». Завершится цикл 10 августа праздником Белого моря. Его гостей ждут художественный пленэр, песни, конкурсы, и конечно, настоящая поморская уха, сообщает Министерство внутренней политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru