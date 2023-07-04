В Умбе свои двери для четвероногих пациентов распахнуло новое помещение ветеринарного участка Терского района Кандалакшской районной ветеринарной станции

Ранее ветучасток находился в помещении с печным отоплением, без водопровода и канализации.

На торжественном открытии присутствовал председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин и глава администрации Терского района Наталья Самойленко.

Для населения будут доступны следующие ветеринарные услуги:

- регистрация собак;

- чипирование животных, в том числе по государственному заданию (безвозмездно для владельцев животных);

- оформление ветеринарных сопроводительных документов на вывоз животных;

- обработки животных против экто- и эндопаразитов;

- вакцинация собак и кошек, в том числе вакцинация против бешенства по госзаданию (безвозмездно для владельцев животных);

- кастрация животных, в том числе стерилизация самок собак по госзаданию (безвозмездно для владельцев животных);

- приём больных животных;

- косметические и лечебные операции пациентам первой степени анестезиологического риска;

- информационно-консультативные услуги.

Как сообщает комитет по ветеринарии Мурманской области, ветстанция расположена по адресу: пгт. Умба, ул. Октябрьская, 4.

С 10 июля участок будет работать с понедельника по пятницу - с 9.00 до 17.00 (обед - с 13.00 до 14.00), суббота, воскресенье – выходные дни, телефон 8(81559) 5-08-21.

Фото: https://gov-murman.ru