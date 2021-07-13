В Мурманской области с 1 августа стартует программа получения гектара в безвозмездное пользованиеК рождению первенца россияне мечтают накопить в среднем 700 тысяч рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)13.07.21 10:15

В Умбе успешно реализован проект по уходу от мазутозависимости

В предстоящий отопительный сезон Умбу будут обогревать уже четыре новые биотопливные котельные. В городском поселении полностью реализован проект по уходу от дорогостоящего мазута.

«Котельные в Умбе – ещё один перспективный проект по уходу региона от мазутозависимости и, в глобальном смысле, изменению топливно-энергетического баланса в сторону использования более перспективных видов топлива, таких как торф», – отметила и.о. министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Алёна Кузнецова.

Полный отопительный сезон 2020/2021 в Умбе уже прошли котельная № 1 на улице Совхозной, №2 – на улице Горной и №4 – на улице 8 Марта. Из них первая и четвёртая котельные введены в эксплуатацию взамен двум электрокотельным, вторая – заменила ранее работавшие мазутную и дровяную котельные.

Также взамен мазутной построена и новая биотопливная, расположенная на улице Беломорской. От администрации Терского района уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию, а на запуск электроустановок – от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В настоящее время котельная №3 эксплуатируется на основании допуска Ростехнадзора в пуско-наладку и осуществляет снабжение горячей водой населения Умбы. Работа производится в штатном режиме.

В рамках подписанного дополнительного соглашения удалось привлечь финансирование ПАО «СБЕРБАНК» на реализацию проекта. Общий объём инвестиций на строительство и эксплуатацию таких биотопливных котельных составил более 413 млн рублей. Котлы на новых энергообъектах мультитопливные, способны сжигать брикет, пеллету, щепу и уголь. Сегодня благодаря новым котельным осуществляется теплоснабжение не только населения поселка, но и его предприятий, социальных учреждений.

В работе биотопливных энергообъектов планируется использовать запасы торфяного месторождения «Катка-2», расположенного в 46 км от Умбы. Их общий объём составляет порядка 14 млн тонн.

В этом году в планах добыть около 15 тысяч тонн кускового торфа (в 2020 году добыча составила 3 тысячи тонн). Для достижения показателей ООО «КАСКАД-АГРО» (входит в группу компаний ОАО «БИОЭНЕРГО») уже закуплено новое финское навесное оборудование, увеличен парк спецтехники.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, реализация инвестиционного проекта по строительству четырёх мультитопливных котельных, работающих с использованием торфа, осуществляется в рамках концессионного соглашения, заключённого 22 июня 2018 года между городским поселением Умба Терского района, ООО «Тепло Людям. Умба» и правительством Мурманской области для ухода от мазутозависимости региона.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

Ольга
01.07.21 21:17
Уважаемый Евгений Викторович! Большое спасибо за благоустройство на улице К. Орликовой! Надеюсь, что все дороги на ней будут отремонтированы, как и планировали. Но у жителей домов возле строящегося д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Светлана Диденко раскрывает секреты российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
Комментарий к новости:На региональных и муниципальных автодорогах во время ремонта применяют передовые технологии и материалы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона отмечено увеличение цен на картофель на 22,8%-PRO Валюту (16+)Рубль растёт к доллару и евро на фоне дорожающей нефти-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала более 4500 млн кВт·ч электроэнергии за первое полугодие 2021 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 13 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Тарифную «конституцию» готовят для России
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика