В Умбе успешно реализован проект по уходу от мазутозависимости

В предстоящий отопительный сезон Умбу будут обогревать уже четыре новые биотопливные котельные. В городском поселении полностью реализован проект по уходу от дорогостоящего мазута.

«Котельные в Умбе – ещё один перспективный проект по уходу региона от мазутозависимости и, в глобальном смысле, изменению топливно-энергетического баланса в сторону использования более перспективных видов топлива, таких как торф», – отметила и.о. министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Алёна Кузнецова.

Полный отопительный сезон 2020/2021 в Умбе уже прошли котельная № 1 на улице Совхозной, №2 – на улице Горной и №4 – на улице 8 Марта. Из них первая и четвёртая котельные введены в эксплуатацию взамен двум электрокотельным, вторая – заменила ранее работавшие мазутную и дровяную котельные.

Также взамен мазутной построена и новая биотопливная, расположенная на улице Беломорской. От администрации Терского района уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию, а на запуск электроустановок – от Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В настоящее время котельная №3 эксплуатируется на основании допуска Ростехнадзора в пуско-наладку и осуществляет снабжение горячей водой населения Умбы. Работа производится в штатном режиме.

В рамках подписанного дополнительного соглашения удалось привлечь финансирование ПАО «СБЕРБАНК» на реализацию проекта. Общий объём инвестиций на строительство и эксплуатацию таких биотопливных котельных составил более 413 млн рублей. Котлы на новых энергообъектах мультитопливные, способны сжигать брикет, пеллету, щепу и уголь. Сегодня благодаря новым котельным осуществляется теплоснабжение не только населения поселка, но и его предприятий, социальных учреждений.

В работе биотопливных энергообъектов планируется использовать запасы торфяного месторождения «Катка-2», расположенного в 46 км от Умбы. Их общий объём составляет порядка 14 млн тонн.

В этом году в планах добыть около 15 тысяч тонн кускового торфа (в 2020 году добыча составила 3 тысячи тонн). Для достижения показателей ООО «КАСКАД-АГРО» (входит в группу компаний ОАО «БИОЭНЕРГО») уже закуплено новое финское навесное оборудование, увеличен парк спецтехники.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, реализация инвестиционного проекта по строительству четырёх мультитопливных котельных, работающих с использованием торфа, осуществляется в рамках концессионного соглашения, заключённого 22 июня 2018 года между городским поселением Умба Терского района, ООО «Тепло Людям. Умба» и правительством Мурманской области для ухода от мазутозависимости региона.