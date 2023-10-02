В Умбе в поликлинике приём амбулаторных пациентов планируется начать в октябре 2023 года в обновлённых условиях

В здании поликлиники и стационарном отделении филиала «Кандалакшской ЦРБ» в Умбе Терского района ведутся работы по капитальному ремонту.

Объект реализуется в рамках национального проекта и государственной программы «Здравоохранение», а также плана «На Севере – жить».

На данный момент подрядной организацией полностью выполнены работы по устройству кровли 1 и 2 корпусов, устройству фасада 1 корпуса, включая кабельные линии фасадного освещения. Завершены работы по сборке электрических шкафов, устройству проёмов и перегородок из гипсокартонных листов, устройству оконных блоков.

В настоящее время во втором корпусе выполняются работы по установке электрооборудования, ведётся установка индивидуального теплового пункта, продолжаются работы по устройству фасада, а также отделочные работы и работы по устройству инженерных систем. Начинает поступать оборудование и мебель.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, приём амбулаторных пациентов планируется начать в октябре 2023 года в обновлённых условиях.

На первом этаже будет вести приём врач-хирург, работать лаборатория, просторная регистратура с комфортными условиями для пребывания пациентов.

Все ремонтные работы планируется завершить до конца текущего года, что позволит создать максимально комфортные условия при оказании медицинской помощи как для маленьких пациентов, так и для персонала.

Фото: https://gov-murman.ru