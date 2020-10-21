В Умбе заработало освещение на семи километрах дорог

В посёлке Умба выполнены работы по устройству недостающего наружного освещения. Новые опоры с современными светодиодными светильниками появились на двух региональных дорогах общего пользования. Фонари загорелись на 600-метровом участке трассы в направлении Кандалакши, освещены также 6,5 километров дороги Умба-Варзуга.

Работу нового оборудования оценили начальник Мурманскавтодора Денис Решетов и глава администрации Терского района Наталья Самойленко.

«Линия успешно запущена в эскплуатацию. Светодиодные светильники, которые установлены здесь, имеют специальные датчики, которые выходят на информационные системы диспетчерской службы Мурманскавтодора. Благодаря этому в непрерывном режиме отслеживается работоспособность линии. Если возникнут какие-то неполадки, подрядчик оперативно будет их устранять», – рассказал Денис Решетов.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, на данный момент аналогичные работы по устройству освещения ведутся и в других муниципалитетах. Так, свет появится на участках автодорог Пушной-Тайбола, «Лотта», Заполярный-Сальмиярви, автоподъездах к поселкам Ревда и Кильдинстрой.