В крестьянском (фермерском) хозяйстве индивидуального предпринимателя Николая Кошева в Умбе завершается установка модульного молочного цеха, который приобретен на средства гранта «Агростартап» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2022 году по результатам конкурсного отбора в рамках нацпроекта Николай получил грант «Агростартап» на реализацию проекта по разведению крупного рогатого скота молочного направления продуктивности в Умбе для последующей реализации качественного натурального молока жителям Терского района.

В январе текущего года получателем гранта заключён договор на поставку и установку модульного молочного цеха производства компании «Красный молочник».

В настоящее время на земельном участке фермерского хозяйства подготовлена площадка и смонтировано блочно-модульное помещение, состоящее из трех модулей общей площадью более 58 квадратных метров.

Помещение укомплектовано оборудованием по переработке молока. В ближайшее время оно будет подключено к электро- и водоснабжению. Уже с нового года в молочном цехе планируется производить молочную продукцию в ассортименте: молоко, сметана, творог, сливки, сыр, кефир.

В соответствии с бизнес-планом развития хозяйства к 2027 году планируется производить и перерабатывать до 55 тонн молока в год, сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru