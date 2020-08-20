В Умбе завершается ввод в эксплуатацию четвертой торфяной котельной

Вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин в ходе рабочей поездки посетил посёлок городского типа Умба, где в текущем году введены в эксплуатацию три новые торфяные котельные. Сейчас в населенном пункте также завершается ввод самой мощной четвертой котельной на торфе.

Объекты созданы в рамках проекта «Тепло людям. Умба» на средства инвестора. Уход от мазутозависимости и переход на торф со щепой позволит уменьшить объем субсидий из бюджета, выделяемых на отопление жилых домов в поселке.

«Тепло в домах посёлка этой зимой обеспечат три торфяных и одна мазутная котельная, все они подготовлены к отопительному сезону. На данный момент завершается ввод в эксплуатацию четвертой, самой мощной торфяной котельной проекта – на 18 МВт. Планируется, что она будет обслуживать около 60 жилых домов», – сообщил заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин.

Порядка 85% работ на объекте уже завершены. Его подключат к системе отопления после сентября текущего года. В настоящее время выполняются благоустройство и электромонтажные работы.

Кроме того, Юрий Сердечкин побывал на водоочистной станции Умбы. Здесь будут внедрены современные технологии очистки воды, включая ультрафиолетовое облучение и использование высококачественных отечественных аналогов зарубежных реагентов. Уже к концу года вода в домах жителей населенного пункта станет еще чище и качественнее.