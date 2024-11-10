В УМВД России по Мурманской области прошёл конкурс профессионального мастерства среди сотрудников полиции

В УМВД Мурманской области состоялись захватывающие соревнования по стрельбе из табельного оружия, где 14 команд сотрудников различных подразделений продемонстрировали свою ловкость, меткость и мастерство.

Это уже не первое подобное мероприятие, организованное в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.

Участникам предстояло столкнуться с непростым заданием: набрать максимальное количество баллов, поразив мишень десятью патронами, стреляя одной рукой с расстояния 25 метров. Перед началом соревнований все участники прошли тщательный инструктаж по соблюдению мер безопасности, после чего с энтузиазмом приступили к выполнению упражнения.

На огневом рубеже собралось 14 команд, каждая из которых состояла из пяти сотрудников полиции. Результаты были впечатляющими: в личном зачёте по стрельбе из пистолета Макарова первое место занял подполковник полиции Степан Ворона, второе — подполковник полиции Александр Рубан, а третье — майор полиции Алексей Масленников.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в командном зачёте первое место досталось Управлению по работе с личным составом, второе — Экспертно-криминалистическому центру, а почётное третье место — Управлению уголовного розыска.

А сегодня, 10 ноября, начальник Управления внутренних дел по Мурманской области генерал-майор полиции Алексей Веселовский поздравил своих подчинённых с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации: «Уважаемые коллеги! Поздравляю личный состав, ветеранов УМВД России по Мурманской области и членов ваших семей с профессиональным праздником — Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! Это праздник тех, кто выбрал для себя непростое призвание — защищать правопорядок, бороться с преступностью, стоять на страже интересов и безопасности страны, охранять жизни и здоровье граждан».

Фото: https://51.xn--b1aew.xn--p1ai/