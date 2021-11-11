В УМВД России по Мурманской области состоялось награждение победителей конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции»

В музее истории органов внутренних дел Мурманской области состоялось награждение победителей регионального этапа конкурса детских рисунков «Мои родители работают в полиции-2021».

Победителем регионального этапа конкурса в номинации 6-8 лет стала Амира Ахмедова (6 лет, Мурманск). В номинации 9-11 лет лучшим признан рисунок Златославы Аллакулиевой (11 лет, Мурманск), в номинации 12-14 лет – Анастасии Радевич (14 лет, Мурманск). Кроме того, в этом году выделена отдельная номинация конкурса, посвященная труду медицинских работников ведомства. В ней победил рисунок Кирилла Шелыгина (10 лет, Мурманск). Члены конкурсного жюри в лице председателя Общественного совета при УМВД России по Мурманской области Алексея Кузьмина, членов совета Ольги Кононенко и Натальи Понамаревой поздравили ребят с победой и вручили им дипломы и подарки от областного управления МВД России.

Как отмечает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, все работы, поступившие на конкурс «Мои родители работают в полиции», а их в этом году более 50-ти, были размещены на специальной мини-выставке. Все конкурсанты в возрасте от 6 до 14 лет, представившие свои творческие работы, получили дипломы участников за подписью начальника УМВД России по Мурманской области.

Юных художников после награждения полицейские пригласили на обзорную экскурсию по музею. Им предложили ознакомиться с образцами форменного обмундирования, вооружения и специальной техникой правоохранителей прошлых лет. Среди раритетных предметов в музее также можно увидеть изъятое оружие и вещдоки, знамена, награды и знаки отличия, множество исторических документов и фотографий ретро. Отдельные стенды музея УМВД посвящены сотрудникам органов внутренних дел Мурманской области, погибшим при исполнении служебного долга. В экспозиции - снимки, личные вещи, элементы боевого оружия.

После завершения официальной части состоялось чаепитие, во время которого участники конкурса вместе с родителями и членами Общественного совета пообщались в неформальной обстановке.