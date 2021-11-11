Новые резиденты Арктической зоны РФ инвестируют в Мурманскую область более 2 миллиардов рублейС 8 ноября в стране начали действовать сертификаты нового образца о вакцинации от COVID-19
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)11.11.21 16:30

В УМВД России по Мурманской области состоялось награждение победителей конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции»

В музее истории органов внутренних дел Мурманской области состоялось награждение победителей регионального этапа конкурса детских рисунков «Мои родители работают в полиции-2021».

Победителем регионального этапа конкурса в номинации 6-8 лет стала Амира Ахмедова (6 лет, Мурманск). В номинации 9-11 лет лучшим признан рисунок Златославы Аллакулиевой (11 лет, Мурманск), в номинации 12-14 лет – Анастасии Радевич (14 лет, Мурманск). Кроме того, в этом году выделена отдельная номинация конкурса, посвященная труду медицинских работников ведомства. В ней победил рисунок Кирилла Шелыгина (10 лет, Мурманск). Члены конкурсного жюри в лице председателя Общественного совета при УМВД России по Мурманской области Алексея Кузьмина, членов совета Ольги Кононенко и Натальи Понамаревой поздравили ребят с победой и вручили им дипломы и подарки от областного управления МВД России.

Как отмечает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, все работы, поступившие на конкурс «Мои родители работают в полиции», а их в этом году более 50-ти, были размещены на специальной мини-выставке. Все конкурсанты в возрасте от 6 до 14 лет, представившие свои творческие работы, получили дипломы участников за подписью начальника УМВД России по Мурманской области.

Юных художников после награждения полицейские пригласили на обзорную экскурсию по музею. Им предложили ознакомиться с образцами форменного обмундирования, вооружения и специальной техникой правоохранителей прошлых лет. Среди раритетных предметов в музее также можно увидеть изъятое оружие и вещдоки, знамена, награды и знаки отличия, множество исторических документов и фотографий ретро. Отдельные стенды музея УМВД посвящены сотрудникам органов внутренних дел Мурманской области, погибшим при исполнении служебного долга. В экспозиции - снимки, личные вещи, элементы боевого оружия.

После завершения официальной части состоялось чаепитие, во время которого участники конкурса вместе с родителями и членами Общественного совета пообщались в неформальной обстановке.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние рынка труда в Мурманской области по итогам III квартала 2021 года
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021УЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕУЗНАЙ, чем интересуется твой ребёнок в ИНТЕРНЕТЕ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
Комментарий к новости:В столице Заполярья подготовлены 90 стационарных переписных участков, где мурманчане смогут пройти перепись
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Картофель продолжает «опустошать» кошельки северян-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 50 копеек, евро теряет 13 копеек-PRO Энергетику (18+)В Печенге модернизируют муниципальные котельные-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 11 ноября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Автомобилистам-нарушителям придётся раскошелиться ещё больше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика