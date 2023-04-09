В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» в городе Североморске состоялся открытый чемпионат Северного флота по русскому жиму

В церемонии открытия чемпионата принял участие заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев. В своём приветственном слове он пожелал всем участникам удачи и побед.

Спортсменов также напутствовали председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев и президент Федерации пауэрлифтинга Мурманской области Андрей Родичев.

Соревнования по русскому жиму среди мужчин проходили по трём весовым категориям - вес штанг составлял 100, 75 и 55 килограмм соответственно. Девушки выполняли жим штанги весом 35 килограмм.

В русском жиме спортсмены оцениваются по формуле коэффициента атлетизма: вес штанги в килограммах умножается на количество повторений, полученный тоннаж делится на собственный вес спортсмена в килограммах и, в итоге, получается личный коэффициент атлетизма каждого спортсмена. Деление спортсменов на весовые категории отсутствует.

Жюри оценивало победителей в личном и командном зачёте.

Первое место среди женщин заняла гражданская служащая Маргарита Скидская, выполнив 51 повторение, второе - Екатерина Житникова с результатом 50 раз, замкнула тройку лидеров Анастасия Парфёнова, выжав штангу 12 раз.

При весе штанги в 55 килограммов наибольшее число повторений – 73 раза – выполнил старший матрос Наиб Гасанов. Он занял второе место. Первое место завоевал главный старшина Сергей Курбаков с результатом 69 повторений, но при меньшем собственном весе, чем у Гасанова. Третьим в этой категории стал старший лейтенант Алексей Степанов с 61 повторением.

Наибольшее число повторений при весе штанги 75 килограммов – 59 раз – сделали старшина 2 статьи Сергей Жабинский и капитан 2 ранга Виталий Прокофьев. Третье место в этой категории занял сержант Гасан Гасанов с результатом 44 раза.

Штангу весом 100 килограммов гвардии старший лейтенант Владимир Плосков выжал 29 раз, заняв первое место. Полковник Андрей Поташов стал в этой категории вторым, подняв снаряд 27 раз, а капитан 3 ранга Денис Радионов занял третье место с результатом 26 раз.

По результатам чемпионата в командном первенстве места распределились следующим образом. В первой группе лидирующее место заняла команда управления и штаба Северного флота, 2-е место – заняла команда «Тайфун» подводных сил Северного флота, 3-е место досталось команде «Гроза» объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Во второй группе лучшей стала команда «Ураган» соединения ракетных кораблей Северного флота. Второе место заняли военные инженеры из команды «Атлант».

Как сообщает пресс-служба СФ, в соревнованиях приняли участие более 60 военнослужащих объединений, соединений и воинских частей Северного флота.

Следует отметить, что открытый чемпионат по русскому жиму проводится впервые в этом году. По словам организаторов, его планируется внести в ежегодный календарь спортивных мероприятий не только флотского, но и регионального масштаба.

В рамках открытого чемпионата спортивном комплексе «Старт» были развернуты выставки по организации физической подготовки и средств инженерного вооружения, выступила концертная бригада Ансамбля песни и пляски Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12463487@egNews