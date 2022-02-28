В Управление Росреестра по Мурманской области еженедельно поступает около 2 тысяч заявлений о регистрации прав на недвижимость

За минувшую рабочую неделю, c 21 по 25 февраля 2022 года, на учётно-регистрационные действия в Управление Росреестра по Мурманской области было подано в общей сложности 1924 заявления. На регистрацию ипотеки поступило 151 заявление, из них 101 – в электронном виде.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, граждане могут получить необходимые услуги одним из удобных способов: зарегистрировать права собственности на недвижимость или поставить объект на кадастровый учет можно в «Личном кабинете» на официальном сайте Росреестра, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) «Мои документы» и посредством веб-сервисов. Также получить услуги можно у нотариуса или воспользоваться выездным приёмом.

Выписки из ЕГРН доступны на официальном сайте Росреестра, портале Госуслуг, сайте ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» и в МФЦ.

Все учетно-регистрационные действия производятся в установленные законом сроки.