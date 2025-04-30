В Управление Росреестра по Мурманской области на регистрацию ипотеки за 3 месяца этого года поступило 886 заявлений

Управление Росреестра по Мурманской области подготовило информацию о количественных показателях в учётно-регистрационной сфере за 3 месяца 2025 года.

Всего за первый квартал 2025 года в Управление областного Росреестра поступило 23338 заявлений об осуществлении государственного кадастрового учёта и (или) государственной регистрации прав: для осуществления государственного кадастрового учета поступило 5005 заявлений; для осуществления государственной регистрации прав и сделок с объектами недвижимого имущества поступило 16760 заявлений; для осуществления одновременного государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав поступило 1573 заявления.

Общее количество принятых в электронном виде заявлений о государственной регистрации прав, государственном кадастровом учёте и проведении единой процедуры за 3 месяца текущего года составило 15481 (66,3% от общего количества принятых заявлений).

На регистрацию ипотеки за 3 месяца этого года поступило 886 заявлений, из них в электронном виде 563 заявления, что составляет 63,5%. Количество сделок с привлечением кредитных средств банков составило 333. Из них более 65% это сделки с жильём.

Количество поступивших заявлений о регистрации договоров долевого участия – 88, что превышает показатель последнего квартала 2024 года. Тогда было зарегистрировано 72 ДДУ. По всем договорам участники долевого строительства внесли денежные средства на счета эскроу.

Кроме того, от органов власти в управление поступило 42237 обращений о наложении, снятии арестов (запрещений), что в 5,5 раз выше показателя I квартала прошлого года.

За 3 месяца 2025 года управлением произведено 76477 учётно-регистрационных действий по государственному кадастровому учёту и (или) государственной регистрации прав: было совершено 8021 учётное действие; было зарегистрировано 37572 права, ограничений (обременений) прав, сделок; было совершено 2143 действия по государственному кадастровому учету с единовременной государственной регистрацией прав.

На основании нотариально удостоверенных документов зарегистрировано более 2,5 тысячи прав.

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