Мурманская область. Арктика (16+)27.03.20 14:05
Управляющий АО «ММРП» Олег Креславский сообщил, что за время оперативных действий силовиками «вывезены из порта 152 коробки различных документов, это примерно
750 килограммов бумаги. В том числе, и смета на строительство нового холодильника».
В управлении и холодильном терминале Мурманского морского рыбного порта в рамках расследования уголовного дела сотрудники регионального УФСБ изъяли документы
Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в управлении и холодильном терминале Мурманского морского рыбного порта 25 марта сотрудниками регионального УФСБ были проведены обыски и изъяты бухгалтерские документы, техническая документация, договоры с контрагентами.
Управляющий АО «ММРП» Олег Креславский сообщил, что за время оперативных действий силовиками «вывезены из порта 152 коробки различных документов, это примерно
Креславский заявил, что обвинение ему не предъявлено. «Мне лично обвинение никто не предъявлял, более того, оперативники даже запретили вчера представителю порта сфотографировать постановление о возбуждении уголовных дел», - пояснил он.
Комментарии
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Последние комментарии
Бывалый
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Гость
25.03.20 22:14
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Александр
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