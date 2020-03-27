В управлении и холодильном терминале Мурманского морского рыбного порта в рамках расследования уголовного дела сотрудники регионального УФСБ изъяли документы

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в управлении и холодильном терминале Мурманского морского рыбного порта 25 марта сотрудниками регионального УФСБ были проведены обыски и изъяты бухгалтерские документы, техническая документация, договоры с контрагентами.

Управляющий АО «ММРП» Олег Креславский сообщил, что за время оперативных действий силовиками «вывезены из порта 152 коробки различных документов, это примерно 750 килограммов бумаги. В том числе, и смета на строительство нового холодильника».

Креславский заявил, что обвинение ему не предъявлено. «Мне лично обвинение никто не предъявлял, более того, оперативники даже запретили вчера представителю порта сфотографировать постановление о возбуждении уголовных дел», - пояснил он.