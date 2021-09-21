В Управлении Росреестра по Мурманской области проведут акцию «День бесплатной юридической помощи по услугам Росреестра»

В четверг, 23 сентября, с 9.30 до 17.00 сотрудники отдела правого обеспечения и контроля надзора в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Мурманской области проведут акцию «День бесплатной юридической помощи по услугам Росреестра».

В рамках акции граждане могут получить ответы на интересующие их вопросы и юридическую консультацию по услугам Росреестра, а именно:

- государственному кадастровому учёту и (или) государственной регистрации прав;

- государственному земельному надзору;

- по законодательству в сфере несостоятельности (банкротства).

Для получения наиболее полной консультации желательно иметь при себе документы по существу обращения.

Акция проводится по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 22, 2-й этаж. Для прохода в здание Управления необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.