В Управлении Росреестра по Мурманской области проведут акцию «День бесплатной юридической помощи по услугам Росреестра»
В четверг, 23 сентября, с 9.30 до 17.00 сотрудники отдела правого обеспечения и контроля надзора в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Мурманской области проведут акцию «День бесплатной юридической помощи по услугам Росреестра».
В рамках акции граждане могут получить ответы на интересующие их вопросы и юридическую консультацию по услугам Росреестра, а именно:
- государственному кадастровому учёту и (или) государственной регистрации прав;
- государственному земельному надзору;
- по законодательству в сфере несостоятельности (банкротства).
Для получения наиболее полной консультации желательно иметь при себе документы по существу обращения.
Акция проводится по адресу: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 22, 2-й этаж. Для прохода в здание Управления необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.