В Ура-Губе благоустроят аллею памяти «Благодарные потомки»

Спикер областной Думы Сергей Дубовой в ходе рабочей поездки встретился с главой сельского поселения Ура-Губа и оценил процесс благоустройства муниципального образования.

Аллею памяти «Благодарные потомки», которая была открыта в сентябре прошлого года, решено облагородить. Подрядчики сейчас выкладывают тротуарное покрытие вокруг информационного щита.

Рядом с аллеей расположен мемориал – воинское захоронение времён Великой Отечественной войны, которое с годами ветшает.

– Капитальный ремонт этого мемориала был ещё в далеком 1986 году, - отметил Сергей Дубовой. – За столько лет и сам монумент, и прилегающая территория пришли ветхое состояние. Я намерен обратиться к главе администрации Кольского района, чтобы подготовили проектно-сметную документацию на обновление мемориала. Будем планировать капитальный ремонт в будущем году за счёт областного бюджета.

Сергей Дубовой также оценил новую детскую игровую площадку, которую построили рядом со спортивной зоной по наказу жителей. Подобные игровые объекты появились в этом году в Кильдинстрое, Коле и Минькино, идёт процесс приёмки оборудования в Ковдорском районе и Печенге. Всего в летний период планируется обустроить 69 площадок детским игровым, спортивным и инклюзивным оборудованием в 25 муниципальных образованиях Мурманской области.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24325/