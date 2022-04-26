В Ура-Губе построят причал и дорогу, а в Видяево возобновят выезды узкие медицинские специалисты: Андрей Чибис дал поручения по итогам поездки в муниципалитеты

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, на прошлой неделе губернатор Андрей Чибис посетил ряд населенных пунктов Кольского района и ЗАТО п.Видяево. Итогами поездки и принятыми решениями губернатор поделился с участниками оперативного совещания 25 апреля.

Андрей Чибис отметил, что Килпъявр Кольского района полностью ушёл от мазутозависимости. Теперь теплоснабжение поселка осуществляется тремя электрическими котельными.

В Ура-Губе принято решение о приведении дороги, ведущей к причалу, к надлежащему качеству. Для этого глава региона пообещал выделить необходимые средства на ремонт.

По итогам встречи с жителями ЗАТО Видяево губернатор акцентировал внимание участников оперативки на теме нехватки мест досуга молодёжи.

«В Видяево молодёжь обратилась с просьбой увеличить количество мест для трудоустройства несовершеннолетних. Я прошу комплексно проработать этот вопрос по всем муниципалитетам. Также необходимо рассмотреть возможность создания молодёжного пространства «Сопки» и проработать вопросы по увеличению спортивных объектов в гарнизоне», – поручил Андрей Чибис.

Отдельно глава региона поставил задачу внимательнее отнестись к медобслуживанию жителей посёлка. Предложил организовать прием взрослых пациентов в военном госпитале, а также поручил Министерству здравоохранения Мурманской области возобновить выезды в посёлок детских врачей, терапевтов и узких медицинских специалистов, а также обеспечить возможность комфортных поездок населения гарнизона к врачам-специалистам в учреждения Кольской ЦРБ.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, губернатор поручил включить объекты, нуждающиеся в обновлении, в планы по дальнейшей реновации ЗАТО.



Фото: https://gov-murman.ru/info/news/