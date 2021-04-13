В условиях арктического бездорожья - морские пехотинцы Северного флота провели тактическое учение в рамках контрольной проверки боевой подготовки

В ходе проведения контрольных проверок боевой подготовки войск и сил Северного флота за зимний период обучения личный состав бригады морской пехоты провёл батальонное тактическое учение. Оно состоялось в районе озера Санта-Ярви в Печенгском районе. В нём приняло участие более 500 военнослужащих и 50 единиц боевой техники.

Основной упор в ходе учения был сделан на отработку тактики ведения маневренной обороны в условиях Крайнего Севера и Арктики.

Морские пехотинцы выполнили контрольные упражнения боевых стрельб из всех видов стрелкового оружия и артиллерии. Они поразили мишени имитирующие живую силу и бронетехнику условного противника с помощью автоматов и пулемётов Калашникова, гранатомётов РПГ-7, АСГ-17 «Пламя», 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» и 30-мм пушек бронетранспортёров БТР-82А.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, во время учения также были отработаны манёвры смены боевых позиций и совершён марш в условиях арктического бездорожья.

В учении также были задействованы двухзвенные снегоболотоходы «Витязь» и «Алеут», которые были использованы для перевозки личного состава, боеприпасов и эвакуации условно раненых бойцов.