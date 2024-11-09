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Мурманская область. Арктика (16+)09.11.24 18:00

В условиях дефицита кадров работодатели не практикуют подбор по знакам зодиака

В последнее время в интернете разгораются нешуточные страсти вокруг историй об HR-тарологах, которые якобы принимают участие в рекрутинге. Представители компаний отрицают подобное, однако регулированием этой сферы, похоже, вскоре займётся государство: законопроект, запрещающий рекламу услуг тарологов, планируют внести в Госдуму. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Менеджеры по персоналу отрицают любые домыслы о том, что применяют астрологические знания в подборе: если в 2020 году 4% рекрутеров время от времени подбирали персонал по знакам зодиака по прихоти работодателя, то сегодня в условиях нехватки кадров никто не хочет разбрасываться соискателями.

Говорить об интересе бизнеса к нетрадиционным практикам можно только с некоторой долей иронии: люди, верящие в подобные вещи, встречаются среди разных слоев населения, в том числе и среди руководителей и собственников компаний. Появление вакансий штатных тарологов, нумерологов, астрологов нередко является ничем иным как партизанским маркетингом — способом привлечь внимание к компании с минимальным затратами на рекламу.

Что касается соискателей, то магам верят только 9% россиян, астрологам — 18%. Для сравнения, прогнозам погоды доверяют 65% экономически активных граждан.

Женщины более склонны верить в магию и звёзды, чем мужчины, россиянки также чаще называют себя суеверными. Респонденты до 34 лет реже верят гадалкам и чаще — гороскопам. Среди россиян старше 45 лет больше тех, кто признавался в суевериях. Наиболее скептически настроены к альтернативным наукам те, кто зарабатывает больше.

Время проведения опроса: 6 октября — 5 ноября 2024 года.

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