В условиях кадрового дефицита компании стали чаще уделять внимание своему имиджу на рынке труда

Соискатели стали чаще рекомендовать друзьям и знакомым компании, куда они не прошли. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных граждан, имеющих опыт трудоустройства.

15% менеджеров по персоналу сообщают, что в их компаниях имеется опыт формирования у отклоненных соискателей положительных впечатлений о работодателе, в прошлом году таких было 11%. Впрочем, большинство представителей работодателей говорят, что в их компании по-прежнему не задумываются об имидже на рынке труда.

А между тем, для формирования положительных впечатлений о компании даже у отклоненных соискателей много усилий не потребуется: нужны всего лишь вежливость, доброжелательность, ясный и чёткий рассказ о компании, условиях работы, этапах подбора персонала.

Россияне, получившие отказ в найме, нередко рекомендуют родственникам, друзьям и знакомым компанию, куда они не прошли: об этом рассказали 27% опрошенных (в прошлом году было 24%). Чаще всего подобного поведения можно ожидать от россиян моложе 34 лет и тех, кто зарабатывает более 100 тысяч рублей.

Время проведения опроса: 11 января — 2 апреля 2024 года.