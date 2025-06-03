В условиях кадрового голода эйчаров стали меньше раздражать ошибки в резюме

Сегодня 2 из 3 работодателей утверждают, что их ничего не раздражает в резюме соискателей. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 500 представителей кадровых служб предприятий и организаций.

Число работодателей, лояльных к резюме с ошибками, речевыми клише и неточностями в оформлении, все выше — если в 2015 году тех, кого ничего не раздражает, было 41%, в 2023 году — 57%, то сейчас — 64%.

22% рекрутеров признались, что их раздражают шаблонные фразы в резюме (двумя годами ранее — 23%). Чаще всего негативную реакцию по-прежнему вызывают такие слова как «легкообучаемость», «коммуникабельность», «стрессоустойчивость» и «ответственность», а также предостережения в духе «не звонить».

Доля менеджеров по подбору персонала, которых раздражают неграмотность в резюме и некорректное оформление, сократилась 13% до 5%. Тем, кто обращает на это внимание, больше всего не нравятся грамматические ошибки, резюме с неполным описанием обязанностей и опыта, а также употребление соискателями сокращений и аббревиатур.

Ищете высокооплачиваемую работу? Проверьте свое резюме на ошибки, избегайте шаблонов. Прокачайте резюме, добавив конкретики, рекомендуют эксперты «SuperJob».

Время проведения опроса: 14 апреля — 23 мая 2025 года.