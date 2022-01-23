В условиях метели и порывистого ветра в регионе работают аварийные бригады электросетевых компаний региона

Январское ухудшение погоды электросетевые компании региона встретили с готовностью к нештатным ситуациям. Из-за неблагоприятных погодных условий, которые сохраняются в Мурманской области, требуются дополнительные силы для обеспечения бесперебойной работы систем.

Для устранения последствий сильной метели и штормового ветра мурманский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» и АО «МОЭСК» организовали работу дежурных бригад. Так, 38 аварийных бригад и 83 единицы техники ПАО «Россети Северо-Запад» готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. Кроме того, 10 дизельных генераторов общей мощностью 2,5 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Также к выезду на место порывов электросетей готовы дежурные бригады АО «МОЭСК». Компания сообщила о полной готовности к нештатным ситуациям, связанным с погодными условиями. Дежурные бригады обеспечат восстановление энергоснабжения потребителей в кратчайшие сроки.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, специалисты электросетевых компаний обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП на расстояние ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону ПАО «Россети Северо-Запад» 8-800-220-0-220, а также на горячие линии АО «МОЭСК» по телефонам (8152) 47-41-04, 47-25-42.