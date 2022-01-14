В условиях низких температур с военнослужащими морского инженерного полка Северного флота состоялись практические занятия

С подразделениями отдельного морского инженерного полка Северного флота состоялись практические занятия в условиях Арктики. Инженеры отработали действия по обеспечению движения для подразделений, проведение разведки и разминирования.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, по замыслу учебных мероприятий, на маршруте следования инженерной техники были обнаружены горящие лесные завалы. Преграды были ликвидированы с помощью инженерных машин разграждения ИМР-2, предназначенных для проделывания проходов, расчистки завалов и разрушений при инженерном обеспечении боевых действий войск.

Группа разведки и разминирования, действующая в составе отряда обеспечения движения, выполнила задачи по противоминной разведке и уничтожению обнаруженных мин и фугасов на маршруте движения.

Как сообщает пресс-служба СФ, были проведены занятия с минно-розыскным отделением со служебными собаками. Вожатые со своими питомцами отработали поиск и обнаружение боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, прошли полосу препятствий на время и чистоту выполнения. Собаки натренированы на запах тротила, пластида и ряда других взрывчатых веществ.

Занятия проходили в условиях низких температур, глубокого снежного покрова и сильного ветра.

Ежегодно личный состав инженерного полка принимает активное участие в обеспечении ключевых учений Северного флота в Арктической зоне, а также в постоянном режиме занимается обезвреживанием и утилизацией взрывоопасных предметов, обнаруженных в зоне ответственности флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12403334@egNews