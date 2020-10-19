В условиях ограничений в Мурманске состоялась торжественная церемония встречи барка «Седов»

Сегодня в столице Заполярья прошла торжественная церемония встречи парусника «Седов». Заход в порт Мурманск стал ключевой точкой в кругосветном плавании, посвящённом 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Победы. В мероприятии принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Всеми любимое судно – парусник «Седов» – вызывает самые яркие впечатления, особенно когда видишь наших мурманских курсантов, которые второй год подряд проходят практику и сегодня покоряют Северный морской путь. Их по праву можно назвать закалёнными моряками», – отметил Андрей Чибис.

Глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора тоже приняли участие в торжественной церемонии встречи барка «Седов».

– Мне тоже повезло в свое время ходить по Северному морскому пути. Это важное событие для экипажа и для наших курсантов, я их поздравляю с этим достижением мирового масштаба, – прокомментировал Андрей Сысоев. – Для ребят сегодня радостный день, потому что любому моряку всегда приятно вернуться на родную землю, а для нас радость – встретить своих ребят, которых мы очень ждали!

«Седов» – один из крупнейших в мире парусных учебных судов. Длина барка – 117,5 метра, площадь парусов более 4 тысяч квадратных метров. Во время перехода до Мурманска на барке морскую практику прошли 30 курсантов Мурманского государственного технического университета.

– Я горжусь мальчишками, которые за этот поход из курсантов превратились в моряков, – отметил Евгений Никора. – Теперь они могут похвастаться, что прошли по Севморпути. Это серьёзное испытание. И, конечно, приятно видеть барк «Седов» как символ высшего морского образования, который для мурманчан всегда будет как родной.

После торжественной церемонии курсанты и экипаж учебного парусника поднялись на борт, где сделали групповое фото на память. Также состоялось награждение мурманских курсантов за прохождение практики на легендарном барке «Седов».

Напомним, в трансарктическую экспедицию из Владивостока по Северному морскому пути барк «Седов» вышел 19 августа. За время пути до Мурманска парусник пересёк Чукотское море, часть Восточно-Сибирского, моря Лаптевых и Баренцево, прошёл проливом Карские ворота. Также судно посетило порты Петропавловска-Камчатского, Эгвекинота, Певека и Сабетта.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом году в связи с ограничительными мерами, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, учебный парусник «Седов» закрыт для посещения северянами. Жители города и области смогут увидеть судно издалека в порту Мурманска.